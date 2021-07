Generalprobe vor DM geglückt : Perleberger Speerwerfer Samuel Wolter gewinnt letzten Test

Speerwerfer Samuel Wolter vom SSV Einheit Perleberg gewann seinen letzten Wettkampf vor der DM in Rostock. Bei den Norddeutschen Meisterschaften in Berlin siegte er in einer starken Konkurrenz mit sehr guten 61,84m.

Prignitz | Für Speerwerfer Samuel Wolter vom SSV Einheit Perleberg stand am Wochenende der letzte Wettkampf vor Deutschen Meisterschaften der U18/U20 in knapp zwei Wochen in Rostock auf dem Plan. Bei den Norddeutschen Meisterschaften in Berlin setzte sich Wolter in einer sehr stark besetzten Konkurrenz erst mit seinem letzten Wurf durch. Sein Speer landete bei s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.