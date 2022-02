Volleyball-Kreisliga : Blau-Weiß Perleberg gewinnt Verfolgerduell in Wittenberge

Die Volleyballer der SG Lindenberg/Vehlow stehen in der Kreisliga ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Das Verfolgerduell um Rang zwei gewann Blau-Weiß Perleberg mit 3:1 bei Empor/Grün-Rot Wittenberge II

Prignitz | Die Volleyballer der SG Lindenberg/Vehlow haben als einziges Team die erste Punktspielserie in der Kreisliga der Herren ohne Niederlage abgeschlossen. Die Mannschaft führt die Tabelle vor dem SV Blau-Weiß Perleberg und dem VfV Pritzwalk an. Am letzten Spieltag trat Empor/Grün-Rot Wittenberge II wegen Erkrankungen nicht zum Spitzenspiel in Lindenberg a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.