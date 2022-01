Rinderzucht Glaser : Superbulle Ursus bleibt die deutsche Nummer Eins

Die Rinderzucht Glaser aus Perleberg hat weiter Deutschlands besten Bullen. Ursus wurde erneut zum Sieger ausgerufen.

Perleberg | In der deutschen Rinderzucht führt kein Weg an Perleberg vorbei. Manfred und Marco Glaser sorgen einmal mehr für bundesweite Schlagzeilen: Ihr Bulle Ursus gewann erneut in der Rasse Fleckvieh. Ursus ist ein Seriensieger und gilt seit 2017 ununterbrochen als bester Bulle seiner Rasse. "Das ist sagenhaft, denn eigentlich müssten ihn jüngere Bulle...

