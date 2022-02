Pflege- und Bedarfsplanung : Wittenberge will mehr Angebote für Ältere schaffen

Die Stadt Wittenberge will sich intensiv mit den Bedürfnissen und Wünschen ihrer älteren Bürger auseinandersetzen. Dabei soll ein Workshop helfen.

Wittenberge | Was brauchen die älteren Bürger Wittenberges? Welche Wünsche haben sie? Welche Angebote würden, in ihren Augen, die Elbestadt seniorenfreundlicher machen? Mit diesen Fragen will sich nun die Kommune zusammen mit involvierten Pflegeeinrichtungen und Dienstleistern in einem Workshop auseinandersetzen. Weiterlesen: „Mit den Ohren direkt an den Seniore...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.