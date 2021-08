Mit Tandem und Piano : Extrempianisten erleben tolle Gastfreundschaft in Wittenberge

Die zwei Pianisten von Be-Flügelt stranden auf ihrer Elbetour in Magdeburg. Da macht sich eine Gruppe Wittenberger spontan auf den Weg, um sie abzuholen und erlebt als Dankeschön ein nächtliches Konzert an der Elbe.

Wittenberge | „Ey, es ist vier Uhr!“ Ungläubig sieht Andreas Güstel am frühen Dienstagmorgen auf sein Handy und kann nicht glauben, wie weit die Nacht bereits vorangeschritten ist und was in den letzten Stunden alles geschehen ist: die Reifenpanne in Magdeburg, die Ungewissheit, wie es weitergehen wird und schließlich die nächtliche Fahrt nach Wittenberge. Es ist e...

