Polizeieinsatz in Wittenberge : Polizei findet zufällig Cannabis

Eigentlich rückten die Beamten wegen Ruhestörung an.

Wittenberge | Es kam Lärm aus einer Wohnung in der August-Bebel-Straße in Wittenberge. Das meldete eine Nachbarin am Sonntag, gegen 6.40 Uhr. Sie fühlte sich von dem Lärm gestört. Polizei findet Cannabis Vor Ort angekommene Polizeibeamte stellten eine 37-jährige Hausbewohnerin als Verursacherin des Lärms fest. In der Wohnung der Tatverdächtigen fanden die Bea...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.