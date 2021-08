Fußball: Prignitz-Duo startet : Einheit Perleberg mit Problemen auf der Torwartposition

Am 2. Spieltag steigen Fußball-Landesligist Perleberg (gegen Alt Ruppin) und Weisen (Landesklasse West ) in die Punktspielserie ein. Pritzwalk und Wittenberge/Breese wollen ihren guten Saisonauftakt bestätigen.

Prignitz | Am 2. Spieltag haben drei der vier auf Landesebene spielenden Prignitzer Herrenteams am Samstag Heimrecht. Für Fußball-Landesligist Einheit Perleberg (um 14 Uhr gegen Alt Ruppin) ist es der Start in die Punktspielserie. In der Landesklasse West (15 Uhr) bestreitet Eiche 05 Weisen sein erstes Saisonspiel gegen Union Neuruppin. Nach dem guten Saisonstar...

