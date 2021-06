Prignitzer Volleyballer : Prignitz Volleys: Nach elf Jahren zurück auf Landesebene

Der Prignitzer Volleyball kehrt nach elf Jahren auf die Landesebene zurück. Spieler aus mehreren Vereinen haben sich zusammengeschlossen und starten in der kommenden Saison als Prignitz Volleys in der Landesklasse

