Prignitzer Weihnachtsmärkte : Advent startet ohne Glühweinduft

Das von der Landesregierung geplante Verbot aller Weihnachtsmärkte in Brandenburg spüren Prignitzer bereits am kommenden Wochenende. Es hagelt Absagen.

Prignitz | In der Prignitz werden reihenweise geplante Feste abgesagt. Grund sind die neuen Corona-Verbote und Regeln. Eine Übersicht. Adventsgenuss in Glöwen fällt aus Sie hatten so sehr gehofft und mussten nun doch einen Schlussstrich ziehen: Die Händler und Organisatoren des Adventsgenusses in Glöwen haben den Markt, der am 27. und 28. November stattfin...

