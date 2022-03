Ukraine-Hilfe : Prignitzer Feuerwehren spenden Löschtechnik bereit

Feuerwehr und Rettungsdienst aus der Prignitz spenden Löschtechnik und weitere Geräte für die Ukraine. Diese werden in der kommenden Woche in Regie des Landesfeuerwehrverbandes an ihren Bestimmungsort gebracht.

Perleberg | Feuerwehren und Rettungsdienst des Landkreises Prignitz stellen entbehrliche Ausrüstung für die Ukraine bereit. Damit folgen sie einem Aufruf des Landesfeuerwehrverbandes. „Feuerwehren beispielsweise aus Bad Wilsnack, Putlitz-Berge und Perleberg haben bereits Gerätschaften zu uns gebracht, die im Feuerwehrtechnischen Zentrum Perleberg zwischengelagert...

