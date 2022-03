Fahrt an ukrainische Grenze : Prignitzer Handballer hilft mit HSV-Bundesligabus Flüchtlingen

Mirko Großer vom SV Blau-Weiß Perleberg fährt am Freitag mit dem Team-Bus der Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg Hilfsgüter zur polnisch-ukrainischer Grenze und nimmt auf dem Rückweg Flüchtlinge mit nach Hamburg.

Prignitz | Am Donnerstag feuert er noch die Mannschaft des Handballsportvereins Hamburg (HSVH) im Bundesliga-Heimspiel gegen den HC Erlangen an. Am Freitag früh setzt sich Mirko Großer mit einem Kollegen in den HSVH-Mannschaftsbus und startet in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Ziel des – wie Großer es nennt – „humanitären Hilfseinsatzes“: Mit dem Bus Hilfs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.