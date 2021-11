Kreisjugendring Prignitz : Prignitzer Jugendtag erlebt digitale Premiere als Live-Stream

Die steigenden Corona-Zahlen verhindern Präsenzveranstaltungen. Der Kreisjugendring Prignitz hat deshalb den diesjährigen Prignitzer Jugendtag von Beginn an als Online-Variante geplant.

Prignitz | Die Prignitzer Jugend und alle, die mit der Jugend zu tun haben, sind am Sonnabend zum Prignitzer Jugendtag eingeladen, sagt Jessica Muhs, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings. Dieser kann auch in diesem Jahr nicht in Präsenz stattfinden, „daher haben wird bereits Anfang Juli entschieden, ihn online, als Stream, durchzuführen“, sagt sie im Gespräch ...

