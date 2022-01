Landratswahl am 8. Mai : Prignitzer Landrat Torsten Uhe tritt nicht erneut an

Die Prignitz erhält einen neuen Landrat. Amtsinhaber Torsten Uhe tritt nicht an. In einer Erklärung nannte er am Montag dafür persönliche Gründe.

Perleberg | Amtsinhaber Torsten Uhe wird bei der L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.