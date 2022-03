Surn Hansen Tag : Prignitzer „Nationalgericht“ noch einmal auf dem Wochenmarkt

Mit dem Surn Hansen Tag endet die Saison des Knieperkohls. Von 10 Uhr findet ein Unterhaltungsprogramm auf dem Großen Markt statt.

Perleberg | Am Donnerstag, 3. März, findet der Wochenmarkt mit dem Thema rund um den Surn Hansen noch einmal in Perleberg statt. Los geht es 10 Uhr gemeinsam mit Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura und Pritzwalks Bürgermeister Dr. Ronald Thiel auf dem Großen Markt. Zum Bummeln laden 23 Händler in ihre Buden. Und natürlich darf das Nationalgericht für die Prign...

