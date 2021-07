Prignitzer Pilotprojekt : Bike-Sharing startet mit 30 Fahrrädern

Mehr Mobilität für Einheimische und Touristen: In Perleberg und Wittenberge stehen ab jetzt jeweils 15 Fahrräder an je vier Stationen zur Ausleihe bereit.

Perleberg/Wittenberge | Am Montagmittag fiel auf dem Großen Markt in Perleberg der Startschuss für das das Leihen von Fahrrädern für eine begrenzte Zeit. In der Rolandstadt sowie in Wittenberge sind jetzt jeweils 15 Fahrräder an je vier Standorten stationiert, die sich mit einer App freischalten lassen, um sie zu nutzen. „Erste Gedanken zu diesem Thema haben wir uns berei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.