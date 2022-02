Bundesweite Schweigeminute : Prignitzer Polizisten gedenken erschossener Kollegen

Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Prignitz beteiligten sich am Freitag an einer bundesweiten Schweigeminute. Damit sollte der beiden Polizisten gedacht werden, die am Montag in Rheinland-Pfalz getötet wurden.

Perleberg | Der Schock sitzt auch bei den Perleberger Beamten tief. Am Montag wurden zwei ihrer Kollegen im Rheinland-pfälzischen Kusel bei einer Verkehrskontrolle im Dienst getötet. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen, nicht nur bei Polizeiangehörigen. Weiterlesen: Polizisten getötet: Verdächtige vor Haftrichter - Ermittler äußern sich Im Gedenken an ...

