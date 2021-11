Prignitzer Schornsteinfeger : Fünf neue Kaminfeger in der Prignitz

Sie müssen ihr Okay für jeden Ofen, jeden Kamin, jede Heizung geben - die Bezirksschornsteinfeger. Heute hat der Landkreis Prignitz neue berufen.

Prignitz | So viel Glück an einem Tisch versammelt, hat man selten. Sechs Herren in Schwarz mit Zylinder. Ihre Corona-Maske schwarz. Wen wunderts. Bei der Frage der Farbe bleiben sich Schornsteinfeger treu. Es ist Sabine Kramer zu verdanken, dass sich rote und orange Töne dazu gesellen. Ein zarter Blumenstrauß in den kräftigen Händen der Männer. Die zweite Beige...

