Vereine bekommen Geld : Diese Prignitzer Vereine bekommen Corona-Geld

Die Entscheidung ist gefallen. Prignitzer Kulturvereine können 36.000 Euro bekommen. Diskutiert wurde über die Bedingungen, am Ende waren sich die Abgeordneten einig.

Prignitz | Wer soll Geld bekommen, unter welchen Voraussetzungen und was ist der maximale Betrag? Der eilig von Kreistagsabgeordneten gefasste Beschluss für eine Corona-Zahlung an Prignitzer Kunst- und Kulturvereine bringt zunächst mehr Fragen als Antworten. Die lebhafte Diskussion im Kulturausschuss am Donnerstagabend unterstreicht das. Vereine müssen einget...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.