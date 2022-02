Baustelle in Pritzwalk : Schützenstraße Mitte Februar für zwei Tage dicht

Grund für die Verkehrseinschränkungen sind Tiefbauarbeiten.

Pritzwalk | Autofahrer in Pritzwalk aufgepasst: Mitte des Monats wird die Schützenstraße in Höhe der Einmündung zur Havelberger Straße für zwei Tage voll gesperrt. Darüber informierte die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Grund für die Einschränkungen seien demnach Tiefbauarbeiten. Beginnen soll die Sperrung am 14. Februar. Zu Fuß seien die betroffenen Grun...

