Freiwillige Feuerwehr Putlitz : O'zapft is nich - die Bierpanne von Putlitz

Beinahe wäre die Party zur Einweihung des neuen Löschfahrzeugs in Putlitz trocken gelaufen. Der Fassanstich missglückte bühnenreif.

Putlitz | Die Putlitzer Kameraden brauchen dringend eine Partnerwehr in Bayern, sonst wird das nichts mit einem Löschbier. Beinahe wäre die Party zur Einweihung des neuen Löschfahrzeugs in Putlitz am Sonnabend trocken gelaufen. Der Fassanstich missglückt gründlich, aber der Notfallseelsorger rettet, was zu retten ist. „O'zapft is“ heißt es auf dem Oktoberfes...

