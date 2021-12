Quempas-Singen in Perleberg : Bangen bis zum letzten Tag

Am Freitagabend probten circa 20 Sänger für das traditionelle Quempas-Singen am 25. Dezember in der St.-Jakobi-Kirche. Ob es wirklich stattfinden wird, steht noch in den Sternen.

Perleberg | Die meisten Stimmen sind bekannt, sind schon länger Teil des Quempas-Singens. Doch hier und da blitzen auch ein paar neue Gesichter auf, versuchen sich eifrig den zuvor unbekannten lateinischen Text und die Melodie einzuprägen. Und das scheint gut zu funktionieren. Schnell bilden alle Sänger eine Einheit, lassen Quempas in den Räumlichkeiten der St.-J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.