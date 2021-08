Rolandmarkt in Perleberg : Der „Stepenitz-Tag“ wird wiederbelebt

Zum Rolandmarkt am 11. September wird es im Hagen auch einen "Stepenitz-Tag" mit vielen Veranstaltungen im und am Wasser geben. So erwartet die Besucher neben einem Bootskorso auch eine besondere Wasserskifahrt.

Perleberg | Wenn am Sonnabend, dem 11. September, die Stadt Perleberg zum „Rolandmarkt“ einlädt, wird es ein Zusatzprogramm rund um die Stepenitz geben. Ein Initiativkreis um den Stadtverordneten Gunnar Zoll (FDP) hatte die Idee zu einem „Stepenitz-Tag“, nachdem dieser bereits im vergangenen Jahr zum Rolandtag ein Bootskorso mit dem ESV Perleberg veranstaltet hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.