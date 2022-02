Perleberger Stadtkomplizen : Perleberger wollen mehr Freizeitangebote

Welche Ideen hatten in den vergangenen Wochen und Monaten die Stadtkomplizen der Rolandstadt bei ihren Workshops und Stadtspaziergängen? Wie kann sich das Zentrum im Interesse der Perleberger verändern?

Perleberg | Mehr Cafés, Bars und Restaurants, mehr Geschäfte sowie Markttreiben an der Stepenitz - das wünschen sich die Perleberger, die sich bisher am Stadtkomplizen-Projekt sowie an der Online-Befragung beteiligt haben für ihre Innenstadt. Am Sonntag eröffnete in der Rolandstadt der Komplizenmarkt für Perleberg. Am Vortag gab's diesen in Wittenberge. Unter dem...

