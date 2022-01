Liebling-Imbiss in Perleberg : Mittagsschmaus eröffnet im Fleischerladen Prüter

Familie Prüter hat ihr Fleischergeschäft und ihren Mittagsimbiss geschlossen. Doch am Eingang der Perleberger Altstadt droht kein Leerstand. Roy Hartung eröffnet hier seinen Mittagsimbiss Liebling.

Perleberg | Ein Glühwein wird zum Retter einer Immobilie. Hätte Roy Hartung seine Nachbarn in der Wichtelgasse nicht zu einem Glühwein eingeladen, würde das Fleischergeschäft Prüter in der Wittenberger Straße heute leer stehen. So aber hat die Immobilie am Eingang zur Perleberger Altstadt eine Zukunft bekommen. Roy Hartung eröffnet hier seinen Mittagsimbiss Liebling. Familiengeschäft seit 1964 "Er hat uns verführt", scherzt eine bestens gelaunte Ute Prüter. Wir stehen in ihrem Familienbetrieb. 1964 hatte ihr Vater Fleischermeister Helmut Neubauer das Geschäft eröffnet. Sie sei mit der familieneigenen Wurst aufgewachsen. Ihr sei es auch gelungen, ihren Mann Harald nach Perleberg zu locken. Der gelernte Schlosser zog von der Ostseeküste in die Prignitz, wurde dann selbst Fleischermeister. Gemeinsam führten sie das Geschäft seit 1991. "Aber wir freuen uns, dass der Laden nicht leer steht." 2016 gaben sie zunächst die Fleischerei auf. "Wir konzentrierten uns auf den Mittagstisch", sagt Harald Prüter. Er stand selbst am Herd. "Erst kochen und dann bis Mitternacht Wurst machen - das war zu viel." Jetzt sind sie beide Rentner. Er 65, sie 64 Jahre alt. Die Tochter sei weit weg. Das Fleischergeschäft Prüter ist Geschichte. "Aber wir freuen uns, dass der Laden nicht leer steht, dass es weiter einen Imbiss geben wird", sagen sie. Wichtelgasse wird kommen Für Roy Hartung ist es ein Glücksfall. Der Gastronom mit Hauptsitz in Quitzow hatte für seinen Mittagsimbiss Räume in der gegenüber liegenden Blue Bar gemietet. Hatte dort auch seine weihnachtliche Wichtelgasse mit Glühwein etabliert. Aber ein längeres Mietverhältnis sei dort nicht möglich gewesen, so Hartung. Als er im Gespräch mit Prüters erfuhr, dass ihr Ladengeschäft zur Verfügung steht, zögerte er nicht. Montags bis freitags geöffnet "Mein Mittagsschmaus war ja bereits etabliert", sagt Hartung. Er setze dabei auf klassische Hausmannskost mit regionalen Zutaten. "Ich wollte den Standort in Perleberg gerne erhalten. Das ist ja nicht nur für mich, sondern auch für die Innenstadt wichtig", meint er. Zwei bis drei Angestellte werden dort für ihn arbeiten. Geöffnet ist montags ist freitags von 11 bis 14 Uhr. "Zunächst wird es Essen nur auf Abholung geben", sagt Hartung. Die Corona-Regeln würden zwar ein Essen an den Tischen ermöglichen, "aber dann müssten wir Impfstatus und Personalien überprüfen". Dafür reiche die Zeit nicht. Regio-Kiste mit 50 Produkten Das Thema Regionalität ist Hartung nicht nur in seiner Küche wichtig. Neben dem Imbiss bietet er hier seine Regio-Kiste an. Die Holzkiste kann mit regionalen Produkten gefüllt werden. Standen in der Anfangsphase etwa 30 zur Auswahl, seien es jetzt fast 50. Ob Honig, Gin, Kaffee oder Wurst - das Angebot sei vielfältig. Der Prignitzer Kartoffelsalat aus Hartungs Küche gehört ebenfalls dazu. "Die Kiste eignet sich als Präsent und kann bestellt werden. In der Weihnachtszeit haben wir sie bis nach München geliefert", erzählt er. Eine Abholung sei zu den Öffnungszeiten in der Wittenberger Straße möglich. ...

