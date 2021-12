Rückkehrer und Jungunternehmer : Tausende Prignitzer Unternehmen suchen Nachfolger

2500 Unternehmen in der Prignitz suchen in den kommenden fünf Jahren einen Nachfolger. Weil das aus der Region allein nicht abzufangen ist, setzt das TGZ Prignitz nun auf Rückkehrer. Ein Aufruf an Jungunternehmer.

Prignitz | Für Lisa Maria Trende beginnt das neue Jahr mit einer neuen Aufgabe. Zum 10. Januar wird die 30-Jährige die Podologische Praxis von Jutta Sawitzky in Perleberg übernehmen. Für die Mutter zweier kleiner Kinder wird das eine Herausforderung. Der kann sie sich aber mit den besten Voraussetzungen widmen. Denn Trende gehört bereits seit elf Jahren zum Team...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.