Den Pokal zurückgeholt : SC Delphin Wittenberge gewinnt den 13. Sparkassen-Schwimm-Cup

Der SC Delphin Wittenberge hat die 13. Auflage des Sparkassen-Schwimm-Cups in der Prignitzer Badewelt vor dem MTV Dannenberg und dem SSV Ostring Berlin gewonnen. Es war bereits der zwölfte Gesamtsieg der Wittenberger.

Wittenberge | Der große Siegerpokal steht wieder in Wittenberge: Nachdem der SchwimmClub Delphin Wittenberge (SCDW) die Trophäe im Vorjahr noch an den MTV Dannenberg „verleihen“ musste, holten sich die Aktiven des elbestädtischen Vereins die Trophäe mit dem Sieg bei der 13. Auflage des Sparkassen-Schwimm-Cups in der Prignitzer Badewelt zurück. Die Gastgeber verwies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.