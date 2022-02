Fällungen für Straßensanierung : Sanierung der Ernst-Thälmann-Straße vor dem Start

Nach langen Vorbereitungen startet in in diesem Monat die Sanierungsarbeiten für die Ernst-Thälmann-Straße in Wittenberge. 50 Linden werden dafür gefällt, erste Ersatzpflanzungen sind erfolgt.

Wittenberge | In wenigen Tagen sollen die ersten Arbeiten für die Erneuerung der Ernst-Thälmann-Straße in Wittenberge beginnen. Während die eigentlichen Arbeiten für die Straßensanierung Ende März starten, erfolgen vorbereitende Arbeiten bereits Mitte Februar. Dazu gehört die Fällung von 50 Linden im Fußgängerbereich entlang des am Stadtpark liegenden Straßenabschn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.