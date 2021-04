Saugbagger in Wittenberge : Riesenstaubsauger reinigt den Friedensteich

Mit Hilfe eines Saugbaggers werden die Sedimentschichten aus dem Friedensteich geholt. Wir waren mit an Bord.

Wittenberge | Ratternd springt das kleine Motorboot an. Wir tuckern über den Friedensteich. Unser Ziel: der Saugbagger in der Mitte des Gewässer. Wie ein stiller Riese liegt er dort in den Morgenstunden. Doch Ruhe und Idylle täuschen. Der Bagger ist ein höllisch gieriger Riesenstaubsauger. Wir kommen an. Wacklig setze ich einen Fuß vor den anderen, stemme ...

