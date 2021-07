Schach-Schwestern holen Titel : Marianne und Tatevik Stepanjan vom ESV Wittenberge Landesmeister

Bei den Schach-Landesmeisterschaften von Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald gewannen die Schwestern Marianne und Tetavik Stepanjan vom ESV Wittenberge zum dritten Mal in Folge den Titel in ihrer Altersklasse.

