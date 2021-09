Ausbildungen im Landkreis : Der Prignitz fehlen die Azubis

Am Montag lernten die Schüler einer 9. Klasse der Prinz-von-Homburg-Schule aus Neustadt (Dosse) mehrere Ausbildungsstätten in Wittenberge kennen. Darunter auch Edeka, die Fantasy-World und Bäckerei Grünberg.

Wittenberge | Lieber eine Ausbildung zum Bäcker, Konditor oder zum Fachverkäufer? Oder aber vielleicht doch ein Studium? Wo soll die Reise nach der Schule hingehen? - Mit diesen Fragen wurden am Montag die Schüler einer 9. Klasse der Prinz-von-Homburg-Schule aus Neustadt (Dosse) in Wittenberge konfrontiert, lernten an nur einem Tag verschiedenste Ausbildungsstätten...

