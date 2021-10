Grundschule Geschwister Scholl : Schulanbau in Perleberg feiert Richtfest

Am Dienstag feierte die Grundschule Geschwister Scholl in Perleberg das Richtfest für den zweigeschossigen Anbau. Lange war ungewiss, ob dieser überhaupt finanziert werden kann.

Perleberg | Ein halbes Jahrhundert gibt es die Grundschule „Geschwister Scholl“ in Perleberg nun schon. Benötigt wird sie mehr denn je und erhält deshalb nun einen zweistöckigen Erweiterungsbau. Nachdem der Grundstein für den Anbau vor fast genau einem Jahr am 29. Oktober 2020 gelegt worden war, konnte am Donnerstag Richtfest gefeiert werden. Schüler zogen Hut...

