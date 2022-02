Sanierungen abgeschlossen : Schulzentrum Glöwen glänzt mit neuer Schulspeisung

Der Zieltermin wurde gehalten: Die neue Schulspeisung ging am Montag erfolgreich an den Start. Alle Beteiligten – Gemeinde, Schulzentrum und Anbieter – zeigen sich mit dem ersten Tag zufrieden.

Glöwen | Kaum sind die ersten Portionen am Montagmittag über den Tresen gegangen, zeigt sich Schulleiter Werner Krüger optimistisch: „Die Teilnehmerzahlen an unserer Schulspeisung wird sich erhöhen.“ Bereits der Neustart am Montag, dem ersten Schultag nach den Winterferien, konnte eine leichte Zunahme aufweisen. „Und das wird sich von Woche zu Woche steigern.“...

