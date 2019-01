Drei Verletzte : Schwerer Bahnunfall in Kyritz

Die Bahnstrecke zwischen Pritzwalk und Neustadt/Dosse bleibt noch für mehrere Stunden voll gesperrt.

von Susan Ebel

08. Januar 2019, 12:29 Uhr

In Kyritz hat sich gegen 11:15 Uhr ein schwerer Bahnunfall ereignet. Ein mit Sauerstoff, Stickstoff und Propangas beladener Lkw war mit einer Regionalbahn kollidiert. Zwei Reisende in dem Zug und auch der Lkw-Fahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Kyritz sind vor Ort. Die Bahnstrecke zwischen Pritzwalk und Neustadt/Dosse bleibt noch für mehrere Stunden voll gesperrt.

Glücklicherweise blieben alle Gasflaschen bei dem Unfall unbeschädigt. „Es ist kein Gas ausgetreten“, sagte Olaf Lehmann, stellvertretender Kreisbrandmeister im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Wir kümmern uns gegenwärtig um die Verletzten, ein Bahnmanager ist ebenfalls auf dem Weg zum Einsatzort“, ergänzte Lehmann.



Insgesamt befanden sich neun Reisende in dem Zug. Trotz Notbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der verunglückte Lkw soll am Nachmittag geborgen werden. Ob der Zug seine Fahrt fortsetzen kann, entscheidet der Bahnmanager am Mittag.