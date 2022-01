Bohlekegeln : Seedorfer Bundesligakegler gleich mehrfach gefordert

Die Bundesligakegler des SVL Seedorf 1919 sind derzeit im Dauereinsatz. Neben Punkten in den beiden Nachholspielen der 1. Bundesliga geht es für einige von ihnen am Wochenende bei den Kreismeisterschaften um Medaillen.

Seedorf | Die Bundesligakegler des SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 sind derzeit im Dauereinsatz. Neben Meisterschaftspunkte in den beiden Nachholspielen der 1. Bundesliga geht es für einige von ihnen am Wochenende auch bei den Prignitzer Kreismeisterschaften noch um Medaillen und die Qualifikation zu den Regionalmeisterschaften. Am Samstag reisen die derzeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.