1. Bundesliga Bohle : Seedorfer Kegler in Berlin chancenlos

Die Bohlekegler des SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 haben in der Meisterrunde der 1. Bundesliga bei ihren Gastspielen in Berlin klare Niederlagen erlitten und rutschten in der Tabelle auf Rang sieben ab.

Seedorf | Die Bohlekegler des SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 kommen in der Meisterrunde der 1. Bundesliga mit den besten acht Teams der Vorrunde nicht in die Spur. Nach der klaren 0:3 (22:56)-Niederlage am Samstag bei der SG Union Oberschöneweide setzte es tags darauf bei der SG NKC/Iduna Berlin ein ebenso deutliches 0:3 (23:55). Durch die beiden Niederlage...

