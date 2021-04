Segelflieger in Perleberg : Der Aero-Club hebt wieder ab

Der Aero-Club Perleberg ist in die Segelflugsaison gestartet und hofft, dass das Fliegerlager im Sommer stattfindet.

Perleberg | Über Funk gibt Johann Root das Startsignal. Eine am Boden befindliche Seilwinde setzt sich in Gang und kurz darauf strafft sich das Schleppseil, an dem das Segelflugzeug befestigt ist. Genauso schnell wie geräuschlos erhebt sich das Flugzeug in die Lüfte, das Seil fällt per Fallschirm wieder zu Boden. Fliegen ohne Motor – das ist das Hobby der Mitglie...

