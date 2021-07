Notlandung bei Werben : Segelflieger musste bei Werben notlanden

Am frühen Sonntagnachmittag war die Prignitzer Polizei auf der Suche nach einem Einsatzort an der Elbe. Es sollte ein Segelflugzeug abgestürzt sein. Nach ersten Erkenntnissen war es aber eine Notlandung im Nachbarkreis.

Werben | Am frühen Sonntagnachmittag wurde die Prignitzer Polizei zu einem Einsatz gerufen. Ein Segelflugzeug soll an der Elbe abgestürzt sein, so die Erstinformation aus der Polizeiinspektion in Perleberg. Der genaue Einsatzort musste allerdings noch gefunden werden. Der war dann allerdings bei Werben auf sachsen-anhaltischer Elbseite. Im Raum der Kleinstadt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.