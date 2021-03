Perleberger Seilerfans : Forderung nach Ehrenbürgerschaft bleibt bestehen

Kurz vor dem 101. Geburtstag des Malers Hans Seiler fordern Freunde und Fans erneut eine postume Ehrung des Künstlers.

Perleberg | Wenn man mit dem Perleberger Peter Dahms über den Maler Hans Seiler ins Gespräch kommt, dann gibt es zwei Seelen in seiner Brust: Da ist die „positive Seele“, die sich an wundervolle Begegnungen und Erlebnisse mit dem Freund erinnern, und da ist die „negative Seele“, die sich über eine mangelnde Ehrungskultur in der Rolandstadt beklagt. Erneut ein ...

