Vermutlich Selbstentzündung : Rund 100 Strohballen brannten in Hülsebeck

In Hülsebeck (Gemeinde Pirow) sind am Samstagnachmittag gut 100 Heuballen in Brand geraten. Sieben Ortsfeuerwehren mit 45 Kameraden waren im Einsatz.

Hülsebeck | Auf einem Feld in der Nähe von Hülsebeck (Gemeinde Pirow, Amt Putlitz-Berge) sind am Samstagnachmittag zwischen 80 und 100 Rundballen in Brand geraten. Gegen 14.20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren in Berge, Hülsebeck, Lütkendorf, Pirow, Putlitz und Sagast alarmiert, berichtet Feuerwehrsprecherin Beate Mundt. Die Kameraden aus Perleberg leistete...

