Prignitzer Kunst vor'm Fenster : Sia und Thomas Thompson auf kultureller Stippvisite in Berge

An acht Stationen in Berge präsentieren die Rambower Künstler Sia und Thomas Thompson ihre SchaubudenZauberRevue. Mit ihrem gebauten Fahrradanhänger ziehen sie vor die Häuser und verzaubern mit kurzweiliger Darbietung.

Berge | Sie kombinieren auf originelle Weise optische Illusionen, Schnellrechnen und andere übersinnliche Phänomene. Das Künstlerpaar aus Rambow (Gemeinde Plattenburg) Sia und Thomas Thompson präsentierte Ausschnitte aus seiner SchaubudenZauberRevue, die zum Projekt „Kultur vor'm Fenster“ gehört, an acht Stationen in Berge. Sie ziehen am Sonntagnachmittag bis...

