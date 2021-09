Nach sieben Jahren Wartezeit : Ein neues Fahrzeug für die Weisener Feuerwehr

An diesem Freitag haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weisen einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) erhalten. Nun müssen die Eltern den Feuerwehrnachwuchs nicht mehr in Privatautos zur Ausbildung fahren.

Weisen | Ganze sieben Jahre ist es her, dass der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Freiwilligen Feuerwehr Weisen abgegeben wurde. An diesem Freitag haben die Kameraden einen nagelneuen 8-Sitzer erhalten, der vorwiegend für die Ausbildung oder zur Verstärkung in Einsätzen genutzt wird. Nun sind die Zeiten vorbei, in denen die Eltern der Jugendfeuerwehr die Ki...

