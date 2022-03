Corona-Situation : Sieben-Tage-Inzidenz in der Prignitz sinkt weiter

Den dritten Tag in Folge liegt die Inzidenz unter der 2000er-Grenze. Am Freitag betrug sie 1846,4. Von den insgesamt 14 Intensivbetten im Kreiskrankenhaus Perleberg und KMG Klinikum Pritzwalk ist lediglich eins belegt.

