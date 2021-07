Ein Vogel kehrt zurück : Silberreiher lassen sich in der Prignitz gut beobachten

Der Vogel mit dem auffälligen rein weißen Gefieder lässt sich mittlerweile auch als Wintergast in der Prignitz nieder. Konkurrenz zu den Graureihern bestehe allerdings nicht, so Rangerin Marlene Hardt.

Prignitz | Was sehen Sie vor Ihrem inneren Auge beim Begriff „weißer Vogel“? Einen Storch? Oder einen Schwan? Vielleicht eine Taube? Es gibt daneben ein heimisches Federtier, das vielen noch weniger präsent sein dürfte, weil sein Bruder, der Graureiher, immer noch häufiger in Erscheinung tritt. In diesem Beitrag soll es um den Silberreiher gehen – ein Vogel, so ...

