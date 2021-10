Smart Home in Wittenberge : Die Verknüpfung macht den Unterschied

Smart Home verspricht Bequemlichkeit und Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Weshalb das System aber auch für öffentliche Gebäude interessant ist und welche verschiedenen Systeme es gibt, erklärt Nils Reinhardt.

Wittenberge | Nils Reinhardt macht deutlich, was das Smart Home ist und was es kann. Nils Reinhardt: Im Smart Home gibt es nichts, was es nicht gibt. Wenn ein Nutzer des Systems mit dem Auto zuhause ankommt, dann geht das Garagentor automatisch auf und das Licht im Haus geht an. Sinnvoll finde ich auch, wenn das Licht sich dimmt und die Jalousie herunterfährt, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.