Prignitz-Museum : Neue Sonderausstellung „Zwischen Krieg und Frieden“

Östlich der Elbe finden sich immer noch Funde aus der Zeit der deutschen Kapitulation von 1945. Hier finden sich Reste der "Rotarmisten". Die Wanderausstellung wird am 19. Februar eröffnet und ist bis 1. Mai zu sehen.

Havelberg | Die neue Sonderausstellung im Prignitz-Museum am Dom Havelberg „Zwischen Krieg und Frieden - Waldlager der Roten Armee in Brandenburg 1945“ kann ab Samstag, 19. Februar 2022, täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Das teilt das Kulturamt des Landkreises Stendal in einer Pressemitteilung mit. An Waldwegen militärisch exakt Blockh...

