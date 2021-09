100 Personen in Halle erlaubt : Spiel der Wittenberger Handballer offiziell ohne Zuschauer

Der Saisonauftakt der Verbandsliga-Handballer des PHC Wittenberge am Samstag in der OSZ-Halle gegen Grün-Weiß Werder II wird von Irritationen begleitet. Offiziell ist Zuschauern der Besuch der Partie nicht erlaubt.

Wittenberge | Der Saisonauftakt der Verbandsliga-Handballer des PHC Wittenberge am Samstag in der OSZ-Halle gegen Grün-Weiß Werder II wird von Irritationen begleitet. Die betreffen den Besuch der Partie. Allein Teams und Trainer machen bis zu 50 Personen aus „Es ist offiziell ein Spiel ohne Zuschauer. In der Halle sind insgesamt 100 Personen erlaubt. Nehmen w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.