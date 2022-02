Kampf um die Landesgartenschau : Kein normaler Zutritt mehr zu Wittenberges Parkanlagen

Am Dienstagabend waren alle Wittenberger eingeladen, an einer Diskussionsrunde zum Thema Landesgartenschau 2026 teilzunehmen. Die Stadt stellte dort ihr Konzept vor und erläuterte erste Details.

Wittenberge | Nach und nach füllte sich der große Saal im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus. Die rund 100 Besucher waren gekommen, um mit der Stadt in den Dialog zu gehen. Die Einreichung des Bewerbungskonzeptes für die Landesgartenschau 2026 steht kurz bevor. Am 11. März wirft die Elbestadt ihren Hut in den Ring. Im Mai soll die Entscheidung fallen. Stadt ...

