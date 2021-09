Wittenberge sucht seine Mitte : Stadtkomplizen haben Visionen für Wittenberge im Jahr 2050

Der Beteiligungsprozess für "Meine Stadt der Zukunft" heißt "Stadtkomplizen". In Wittenberge fand am Sonnabend ein Workshop und ein Stadtrundgang an fünf Orten statt. Wie soll die Stadt in 30 Jahren einmal aussehen?

Wittenberge | Wie sieht die Innenstadt von Wittenberge im Jahr 2050 aus? Mehr Grün, mehr Geschäfte, mehr Wohnraum, mehr Begegnungsorte. Wittenberge wird in 30 Jahren eine vitale Innenstadt haben – so die Visionen der elbestädtischen „Stadtkomplizen“. Am Sonnabendnachmittag gingen sie auf kleine Rundtour zu fünf Orten in der Stadt und ließen ihren Ideen freien Lauf....

