Saatkrähen in Wittenberge : Stadtverordneter droht mit „Untätigkeitsanzeige“

Auch in diesem Jahr sind die Saatkrähen wieder Thema in Wittenberge. Stadtverordneter Wolfgang Heil (AfD) fordert sofortige Vergrämungsmaßnahmen. Ansonsten wolle er eine "Untätigkeitsanzeige" erstatten.

Wittenberge | Die Saatkrähen und ihre Hinterlassenschaften sind schon lange ein Thema in Wittenberge. Gerade im Bereich Sandfurttrift oder an der Perleberger Straße im Bereich des Clara-Zetkin-Parks markieren sie deutlich ihr Revier, ob in Form von lautstarkem Gekrähe oder Kot. Doch die Vergangenheit zeigte bereits, dass Vergrämungsaktionen nur bedingten Erfolg bri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.