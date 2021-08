Flohmarkt lockt mit Schnäppchen : „Bälow macht Flo“ - und zieht viele Besucher an

Unter dem Motto "Bälow macht Flo" hat der Bälower Dorfclub an diesem Sonnabend zum Straßenflohmarkt eingeladen. Neben Trödel und Deftigem vom Grill wechselte auch manches Selbstgemachte den Besitzer.

Bälow | Gerade eine halbe Stunde hat der Straßenflohmarkt in Bälow an diesem Sonnabend geöffnet – und schon füllen sich die Stände mit Schaulustigen und interessierten Besuchern. „Bälow macht Flo“ – unter diesem Motto stellen sich viele Dorfbewohner vor ihre Häuser, bauen Stände auf und verkaufen, was nicht mehr gebraucht wird: Kinderbekleidung, Spielsachen, ...

